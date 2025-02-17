Manisa’nın Kula ilçesinde 2 kişinin darp edilmesi iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile toplam 7 sanık, Salihli’de ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iddiaya göre; geçen yıl 27 Haziran günü parke taşı temini için şirketiyle sözleşme imzaladıkları M.U. ile H.D.’yi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle belediyeye çağırdı. Başkan Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri ile Başkan Dönmez arasında arbede yaşandı.

Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez’in koruma Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy, firma yetkilileri M.U ve H.D’yi makam odasından çıkardı.

M.U. ve H.D., Başkan Dönmez’in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet sonrası Başkan Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş, gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan Dönmez de Kula Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.U. ve H.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Başkan Dönmez de 30 Haziran tarihinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Yağma suçuna azmettirme’ iddiasıyla tutuklandı.

29 Temmuz’da Başkan Dönmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş de 6 Ağustos tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma nedeniyle Dönmez’in yerine 8 Temmuz tarihinde yapılan seçimlerde meclis üyesi Semra Gündüz, başkanvekili seçildi.

Olayla ilgili olarak tamamlanan soruşturmanın ardından Dönmez, şoförü Aksoy ve koruma Gidiş hakkında ‘Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma’, ‘Vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama’, ‘Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından, diğer 5 sanığın da darp suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada mahkeme, sanıkların adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddederken, M.U.’nın darp raporunun kesin sonuçlarının beklenmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan konuşma kayıtlarının istenmesi ve sanıklara ek savunma süresi verilmesi için duruşmayı 17 Şubat tarihine erteledi.

Bugün gerçekleştirilen 2. duruşmada, müşteki sanıklardan M.U.’nun avukatı Ömer Telçeken, müvekkilinin darp olayı sonrası hastanede çekilen fotoğraflarını mahkeme heyetine sunarak, darp izlerinin bir sopadan kaynaklandığını, kemik kırıklarının sopa dışında başka bir cisimle oluşmasının mümkün olmadığını belirterek söz konusu sopanın bulunmasını istedi.

Telçeken ayrıca, darp sonrası makam odasında kan izleri oluşan halının belediye personeli tarafından belediyeden çıkartılarak delillerin karartıldığını bu olayla ilgili olarak 2 tanığın bulunduğunu ve bu tanıkların dinlenmesini istedi.

Dönmez’in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu ise müvekkili hakkında müşteri avukatları tarafından istenen taleplerin mahkeme sürecini uzatmaya yönelik olduğunu, bu taleplerin ise bir anlamda müvekkilini dolaylı olarak cezalandırdığını belirterek taleplerin reddedilmesini istedi. Mansuroğlu ayrıca, müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını, Kütahya Adli Tıp Kurumu’ndaki personel sayısının az olması nedeniyle beklenen raporunun uzun bir süre gelemeyeceğini, bu nedenle söz konusu raporun daha kısa süre gelebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun görevlendirilmesini talep etti.

Dönmez, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının Manisa İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, kısa süre içerisinde göreve iade edilmeyi beklediğini söyledi. Dönmez ilk duruşmada yaptığı savunmaya ek olarak hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının da kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise verilen aranın ardından, Dönmez hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması, adli tıp raporu için Kütahya yerine İzmir Adli Tıp Kurumu’nun görevlendirilmesi taleplerini reddederken, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.