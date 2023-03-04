Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklama yapmasının ardından, CHP’nin 10 büyükşehir belediye başkanı bugün partilerinin genel merkez binasına geldi.

Bunun üzerine, CHP’li belediye başkanları saat 13.00’te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu iki başkanla özel görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li Büyük Şehir Belediye Başkanları toplantısı sonrasında, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

“Demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğiz”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, parti genel merkez binasına gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in acıkmalarını sorması üzerine Büyükerşen, “Talihsizlik” yanıtını verdi.

“Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Bizim kararımız başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

“’Ekrem Bey ve Mansur Beyi göreve davet ediyorum’ açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü”

Yine bir gazetecinin Akşener’in açıklamalarını sorması üzerine ise Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik, üstelik de açıklamalarındaki ’Ekrem Bey ve Mansur Beyi göreve davet ediyorum’ açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem nedeniyle toplantıya katılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki başkanla özel görüşmetü

Kemal Kılıçdaroğlu toplantı sonrası İstanbul Büyük Şehir Belediyesi başkanı ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyük Şejhir Başkanuı MmANSUR yAVŞA ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi