Rize’de CHP’li Fındıklı Belediyesi, bina tahsis süresinin dolduğu gerekçesiyle 4-6 yaş Kur’an kursunun önce tabelasını söktü, sonra suyunu kesti.

Rize’de CHP’li Fındıklı Belediyesi, bina tahsis süresinin dolduğu gerekçesiyle 4-6 yaş Kur’an kursunun önce tabelasını söktü, sonra suyunu kesti.

Fındıklı Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü’ne 2017 yılında 5 yıllığına tahsis edilen ve Reyyan 4-6 yaş Kur’an Kursu olarak kullanılan binanın yasal süresinin sona ermesiyle belediye binanın boşaltılmasını istedi. Binanın boşaltılmadığını gören belediye ilk olarak yazılı uyardığı kurumun tabelasını söktü. Sonrasında ise binada kaçak olarak kullanıldığı iddia edilen su kesildi. Kur’an kursuna çocuklarını gönderen veliler, suyu kesik olan binaya bidonlarla su taşıdı. Tahsis süresi dolan binanın boşaltılmasına tepki gösteren velilerden Leyla Hancı, “Benim çocuğum da burada eğitim görüyor. Bu durumdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Çocuklarımız için şu anda burada devam eden bir eğitim süreci var. Daha sonuçlanmadan tabelamız dün indirilmiş. Sularımız kesilmiş, şu an kaloriferlerimiz yanmıyor. Hocalar bir yerden ısıtıcı bulup çocukları ısındırmaya çalışıyor. Hepimizin çocukları. Hep beraber bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Biz bunun olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz” dedi.

“Biz Kur’an kursu açmayacağız dedik”

Yaşanan olaylar üzerine basın açıklaması yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Kur’an kursu açmayı düşünmediklerini, çok dilli okul açmak istediklerini dile getirerek, “Burası 2016 yılında belediye olanakları ile yapılmış bir bina. Müftülüğe 5 yıllığına tahsis edilmiş. Biz göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren çocuklarımızın geleceği için kreş, yabancı dil eğitimi vereceğimiz programı hayata geçirmeye çalıştık. Öncesinde ‘buraya tahsis edilmiş, ellemeyelim’ dedik. Milli Eğitim’den boşaltılmış köy okullarını istedik, tamamından ret aldık. Süreç ilerledi ve bizim programımız hayata geçemedi. 31 Ekim 2022 tarihinde müftülükle yapılan sözleşme sona eriyor ve binanın tahsis süresi bitiyordu. Önce sözlü olarak müftü bey ile görüştük. Sonra yazılı olarak bütün belgeleri kaymakamlığa ilettik. Ne yazık ki bir santim adım atılmadı. Haziran ayında kaymakamlığa yazı yazdık, ’Açmayı planladığımız gündüz bakımevi hizmetimizi müftülüğünüze tahsis edilen ve tahsis süresi 31.10.2022 tarihinde dolacak olan kreş binasında yürütülmesi için proje çalışmalarına başlanmış olup, bu yüzden kreş binasının müftülüğünüze tahsis süresinin uzatımı ve yenilenmesi düşünülmemektedir. Bu itibarla bahse konu kreş binasında müftülüğünüzce yürütülen faaliyetlerle ilgili gelecek yıllara yönelik program yapılmaması, Belediyemizce yürütülmesi planlanan gündüz bakımevi mekan hazırlık çalışmalarına başlayabilmemiz için müftülüğünüzce de uygun görülmesi halinde tahsis süresinin bitimini beklemeden binanın en kısa sürede boşaltılarak belediyemize teslim edilmesini, binanın boşaltılması ve taşınma sürecinde her türlü yardım ve desteğe hazır olduğumuzu, bilgilerinize arz ederim’ dedik. Kendileri ifade edilmesine rağmen hiçbir şekilde adım atmamışlar. 23 Ağustos 2022’de noterden ihtarname çektik. Bizden tahsis süresini uzatılmasını talep ettiler. Biz de tahsis süresinin uzatılmayacağını meclis kararıyla kendilerine bildirdik. En son 1 Kasım’da yazı yazdık, boşaltılması gerektiğini, çalışmalar yapacağımızı söyleyip 3 Kasım’da oraya gittik. Biz hemen yan tarafta sosyal tesisimizi kapatarak hedefimiz olan Gündüz Çocuk Konukevi ve Çocuk Hakları Merkezi kurduk ve bu merkezde İngilizce, Almanca eğitim yapmaktayız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için. Arapça da yaparız. Biz çocuklarımız için her türlü şeyi yaparız. Çocuklar üstünden kimseye siyaset yaptırmayız. Çocuklar da bizim, bizim kreşimize gelebilirler. Biz Kur’an kursu açmayacağız, çok dilli okul açacağız dedik. Arapça eğitim verelim, Lazca da verelim. Bizim çocuklarımızın geleceği için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.