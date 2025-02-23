Manisa’daki CHP’li belediye başkanlarının eşleri, birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısını bu kez Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Her ay farklı bir ilçede bir araya gelerek kadın dayanışmasını ön plana çıkaran ve kentte yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının eşleri, bu kez Yunusemre’de buluştu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Eşme Belediye Başkanı’nın eşi Burcu Tozan ile ilçe belediye başkanlarının eşleri Selen Öküzcüoğlu, Müzeyyen Mintaş, Zehra Aykan, Ümran Akdeniz ve Özlem Okur katıldı.

Toplantıda, sorunların çözümü noktasında ortak akılla hareket edilmesi gerektiği vurgulanırken, kadın dayanışmasının önemi, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması ve sosyal sorumluluk projeleri gibi konular ele alındı. Toplantının ardından Serap Balaban ve misafirleri, Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan Osmanlı Müzesi’ni ziyaret etti. Müze gezisinin ardından konuklar, Ortaköy Mesire Alanı’na geçerek günü burada noktaladı.