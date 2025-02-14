CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Belediye Başkanları Edirne’de bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve yaklaşık 40 belediye başkanı, Edirne Belediyesi’nin tarihi hizmet binasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilen buluşmada, kentlerin geleceği, yerel yönetimlerin önemi ve belediyelerin sürdürülebilir projeleri üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki belediye başkanları, ziyaret kapsamında Tamis Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gerçekleşen ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, kentlerin gelişimi ve belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek, "Birlikte daha güzel yarınlara" mesajını paylaştı.