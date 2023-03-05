AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi, ZONSİAD, ve Zonguldak Gençlerbirliği Spor Kulübü sahibi Necdet Tıskaoğlu, CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın eşek benzetmesine tepki gösterdi.

AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi, ZONSİAD, ve Zonguldak Gençlerbirliği Spor Kulübü sahibi Necdet Tıskaoğlu, CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın eşek benzetmesine tepki gösterdi.

1947 yılında kurulan Çaycumaspor, bugün Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımları arasında yer alıyor. Kulübün başına 21 Ağustos’ta Olağan Genel Kurul ile Bartınlı iş insanı Enes Eser getirildi. Çaycumaspor kulübünde yaşanılan sıkıntılardan sonra mahkeme tarafından kayyum atandı. Yeni yönetim oluşturulduktan sonra Belediye Başkanı Kantarcı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepkilere yol açtı. Kantarcı paylaşımında; "2022 Ağustos’unda yapılan büyük yanlış, derin acılar yaşattı bize. Aylardır saçma sapan aşamalardan sonra Çaycumaspor özgürlüğüne kavuşabildi. Ancak kefeni yırttık sonunda. Bu süreç, aynı zamanda Belediyemiz personeli olan Değerlimiz Suat Kerçin ve onun yanında yer alan Eren Uzaldı ve bir kaç gönüllü ile aşıldı. Umarım, ’Bir musibet bin nasihatten iyidir’ atasözüne uygun devam eder bundan sonra. Herkesin aynaya bakması için daha ne lazım. Yarın Çaycuma Stadyumu’ndaki maçımızda buluşalım. Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş. Yarın görüşmek üzere.” ifadelerini kullanmıştı.

ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu, sosyal medya üzerinden Kantarcı’nın eşek benzetmesine tepki gösterdi. Tıskaoğlu, yaptığı açıklamasında “Yüksek mühendisimiz sonunda teşhisi koymuş. Şu benzetmeye ve teşhise bir bakar mısınız Allah aşkına? Koskoca Çaycumaspor’u ’eşek’ ile yan yana koyuyor ve ’Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş’ diyerek sonunda da ’Herkesin aynaya bakması için daha ne lazım’ diye sormayı da ihmal etmiyor. Şimdi ben de kendisine sormak istiyorum. Kantarcı senin artık aynaya bakman için daha ne lazım? Yahu bu koskoca kulübü nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiası ile tutuklanan zat-ı muhtereme sen kendi ellerin ile teslim etmedin mi? Bizim gibi bu takıma sahip çıkmak isteyen kişileri elinin tersi ile sen kenara itmedin mi? Onurlu bir maziye sahip olan Çaycumaspor’umuzun alnına bu kara lekeyi sen sürdürmedin mi? İlk önce senin aynaya bakman lazım Sayın Kantarcı. Ama bakamazsın! Çünkü sen aynayla dahi kavga edebilecek kadar egoları tavan yapmış bir kişisin. İstiyorsun ki senin iznin olmadan ilçenin üstünden kuş bile uçmasın. Uçan kuşlar Çaycuma semalarından sana saygı ve hürmetlerini iletsin. İstiyorsun ki kuşlar dile gelerek ’bugün bu semalarda uçabiliyorsak bunu Kantarcı’ya borçluyuz’ desinler. Maalesef senin hayat felsefen bu Kantarcı. Onun için ayna ile yüzleşmesi gereken ilk kişi de sensin" ifadelerine yer verdi.