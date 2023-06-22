Manisa’nın Akhisar ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “değişim” çağrısında bulunarak, “Teşkilatta aşağıdan yukarıya değişim olmadan bu psikolojinin düzelmesi çok zor. Herkes değişimden bahsediyor ama kimse koltuğunu bırakmaktan bahsetmiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından değişim çağrısında bulundu. Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkede muhalefet psikolojik olarak kaybetti. Teşkilatta aşağıdan yukarıya değişim olmadan bu psikolojinin düzelmesi çok zor. Muhalif seçmenin gönlünü tekrar kazanmadan da yerel seçimlerde ülke genelinde başarının gelmesi kolay değil. Herkes değişimden bahsediyor ama kimse koltuğunu bırakmaktan bahsetmiyor. Bu seçimde hep beraber muhalifleri umutlandırdık hep beraber onları hayal kırıklığına uğrattık. Daha bir tane ilçe başkanının başaramadık ben yokum dediğini duymadım. Herkes oturduğu koltuğun sevdasında. Eğer bu ülkenin Atatürkçü, Cumhuriyetçi muhaliflerine bir umut olacaksa biz belediye başkanları dahil herkesin koltuğunun sorgulanması şart. Değişimin lafta kalmaması gereken hassas günlerden geçiyoruz. Söyleyeceklerim bunlar, saygılarımla”