Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası muhalefetin eleştirilerine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan tepki geldi. Meclis toplantısında konuşan İduğ, “Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle devletimize, oraya buraya laf atmasın; yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada; hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi getirin yetişemezsiniz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası muhalefetin eleştirilerine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan tepki geldi. Meclis toplantısında konuşan İduğ, “Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle devletimize, oraya buraya laf atmasın; yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada; hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi getirin yetişemezsiniz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan tepki geldi. Bornova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan İduğ, “Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle devletimize, oraya buraya laf atmasın; yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada; hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi getirin, yetişemezsiniz” dedi.

“İstediğiniz kadar arama kurtarma çalışması yapın, başaramazsınız”

“Ana caddelerdeki bütün binalar yıkılmış, ara sokaklarda mahalleler kaybolmuş” diyerek konuşmasına devam eden İduğ, “Hatay’da 153 bin bağımsız ev var ve 129 bini yıkılmış. Kalan 20-25 binde de oturmak mümkün değil, içeriye giremezsiniz. Tam 18 milyon metreküp moloz var ve bu molozların altında binlerce ölen, tespit edilemeyen kimlikler var. Bugün o molozları almaya kalksanız 1 milyon adet kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar olduğunu düşünün. Burada istediğiniz kadar arama kurtarma çalışması yapın, başaramazsınız. Hazırlıklı mıydık, değildik” diye konuştu.