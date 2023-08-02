Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin , CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir TV programında yaptığı '' Bizim tabanımız küsse de , kızsa da gelir , yine CHP'ye oy verir '' sözlerine sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Tekin yaptığı paylaşımda , '' Seçilecek sıradan yer bulup , seçmenini çantada keklik gören .Kendisi gibi düşünenleri hiçe sayıp , siz zaten mecbur oy vereceksiniz tavrıyla Mersin ve Türkiye gerçeklerinden kopuk , doğru yolda ilerlediğini sananlar yanıldıklarını anlayacaklar... '' dedi.

Öte yandan bir çok vatandaş da tepki göstermeye devam ediyor , işte bazıları ;