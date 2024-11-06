Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, bazı AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri’nin huzur hakkı ödemelerinden aidat kesintisi yapılmış olduğunu kabul ederek, bankaya iletilen meclis üyeleri listesinde bir karışıklık olduğunu, söz konusunu kesintilerin geri iade edildiğini açıkladı.

AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden CHP İl Başkanlığı adına aidat, bağış adı altında kesinti yapılması üzerine AK Parti’den tepkiler geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanlığı, konunun çarpıtıldığını öne sürdü. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi grubumuzda yer alan üyelerimiz, parti tüzüğümüz gereği, kendilerine ödenen huzur hakları içinden il başkanlığına aidat yatırmaktadır. Bu aidatların yatırılabilmesi için meclis üyelerinin listesi belediye tarafından ilgili bankaya gönderilir. Yaşanan son olayda, bankaya iletilen meclis üyeleri listesinde ’insani’ bir hata sebebiyle karışıklık meydana gelmiş ve bazı AKP’li meclis üyelerinin bilgileri Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin listesinin içinde yer almıştır. Bir liste karışıklığı sonucu, AKP’li birkaç meclis üyesinden bin 500 lira kesinti yapılarak il başkanlığımız hesabına aktarılmıştır. Olay banka kayıtlarında yer aldığı, yasal, resmi bir işlem olduğu için de yapılan hata tarafımızca tespit edilir edilmez müdahale edilmiş ve düzeltilmesi sağlanmıştır. Basit, insani bir hata yapan personelin listeleri karıştırması sonucunda meydana gelen yanlışlık il başkanlığımızın talimatıyla banka tarafından düzeltilmiş ve yapılan kesintiler meclis üyelerinin hesabına iade edilmiştir" denildi.