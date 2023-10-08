CHP Uşak İl Başkanlığı 38. Olağan İl Kongresinde Sevinç Soyer Yazgan başkan olarak seçildi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap yaptı. Kongreye Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Milletvekillerinden Özkan Yalım, Dilek Akagün, çok sayıda partililer katıldı. Kongrede konuşan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba “Sadece Genel Başkan mı sorumluydu? Liste belirlerken masanın başında olanlar, istediği adamı milletvekili yapanlar, halkın sesine o zaman kulak vermeyip şimdi halk bunu istiyor deyip değişim istiyorlarsa biz bunu istemiyoruz. Değişim, köklü bir değişimle olur. Değişim dediğiniz şey adını devrim koyacak kadar bir değişim olur. ’Tüzüğü ve yönetmeliği değiştirelim’ diye yıllardır söylüyoruz. Demokratik ve devrimci bir tüzük yapmazsak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk solculuğunu merkeze koymazsak, sağcı aday seviciliğinden vazgeçmezsek, ön seçim olmazsa olmazımız olmadığı zaman 2,3,4 hatta 7 dönem milletvekilliği yapanlar olduğu sürece bu partide değişimden bahsedemeyiz” dedi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi yapıldı. Sevinç Soyer Yazgan ve Asım Ersoy Özen’in yarıştığı kongrede geçerli oyun 167’sini alan Sevinç Yazgan il başkanı oldu.