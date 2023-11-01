İzmir’de CHP Selçuk İlçe Başkanlığı, yerel seçimler için saha çalışmalarına başlarken, CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu, sıkıntılarını dinledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz günlerde partisinin yenilenen ilçe yönetiminin devir teslim töreninde çağrı yapmış, yerel seçim çalışmaları için startı vermişti. Yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile sık sık bir araya gelerek çalışma planı hazırlayan CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, saha çalışmalarına başladı. Partisinin yönetimi, kadın ve gençlik kollarının üyeleri ile birlikte mahalle mahalle bir dizi ziyaretlerde bulunan Onbaşıoğlu, vatandaşların isteklerini dinleyerek talepleri not aldı. Köy meydanlarında bulunan kahvehanelerdeki vatandaşlar ile sohbet eden İpek Onbaşıoğlu, ilçede kurulan halk pazarlarını da gezdi, ekonomik krizin pazarcı esnafa nasıl yansıdığı konusundaki bilgiler aldı.

İpek Onbaşıoğlu: "Her kurum ve kuruluş ile ortak hareket etmeye özen göstereceğiz"

Partisinin üyeleriyle merkez mahalle muhtarlarını da ziyaret eden CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına oluşturulan Tema hatıra ormanına, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanlığı olarak muhtarlarımız adına fidan bağışında bulunduk. Ardından Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığını ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanlığı olarak her kurum ve kuruluş ile ortak hareket etmeye özen göstereceğiz" dedi.

Yapılan ziyaret sırasında; esnafın maliyet artışları karşısındaki ayakta durma çabasını, vatandaşın enflasyon karşısındaki sıkıntısını gözlemlediklerini, bu konudaki çözüm yollarını konuştuklarını belirten İpek Onbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Halkın enflasyon altında ezildiği, üreticinin üretiminin sürdürülebilirliğinin sekteye uğradığı bu günlerde; halkın, üreticinin ve esnafın şikayet ve taleplerine çözüm üretmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın ekonomik yönden düze çıkması adına elimizden geleni yapacağız."