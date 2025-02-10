- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır tarafı yoktur. Filistinlilere ikinci bir Nakba yaşatmaya kimsenin gücü yetmez" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) yetki verildi.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.30’da başlayan CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren PM’de ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge konuşuldu. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu/na tam yetki verildi.
Kaynak: iha