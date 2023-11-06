Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üye Seçimi tamamlandı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara üç gün itiraz süresi verildi. Kesin olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanacağı öğrenildi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.