Pamukkale Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Rıdvan Yıldız, hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla dava açılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da görülen ilk duruşmada yalnız bırakmayarak, ahde vefa örneği sergiledi.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında açılan, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen davanın ilk duruşmasında Ankara Adliyesi’nde ifade verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu dava için günler öncesinden yaptığı “safları sıklaştıralım” çağrısının ardından Ankara Adliyesi’nin önünü miting alanına dönüştüren kalabalık arasında Pamukkale Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Rıdvan Yıldız da yer aldı. Yıldız ile birlikte Denizli’de CHP’ye gönül vermiş, hak, hukuk ve adalet için mücadele eden birçok partili de Kılıçdaroğlu’nu hukuk mücadelesinde yalnız bırakmayarak, ahde vefa örneğini bir kez daha sergilemiş oldu.

Ankara programı kapsamında Meclis Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’yı ziyaret eden Rıdvan Yıldız, daha sonra adliye salonunda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmadı. Duruşma sonrası Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret ederek kendisine bir kez daha yalnız olmadığı ifade eden Rıdvan Yıldız, “Önceki dönem Genel Başkanımıza, halkın umuduna asla kelepçe vurulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililerimiz gibi biz de dava sürecinde yer aldık. 10 binin üzerinde insan Ankara’da Genel Başkanımızı yalnız bırakmadı. Ne zaman hırsıza hırsız demek suç olmuştur. Genel Başkanımızın bu kutlu davada asla yalnız bırakmadık ve asla bırakmayacağız. Hz Mevlana’nın dediği gibi ‘Adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külah başındır’ Genel Başkanımız; ne mutlu ki ona, rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlık için değil, fakir, fukaranın hakkını savunduğu için, hırsıza hırsız dediği için yargılanıyor. Sonuna kadar yanındayız” dedi.