İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmeye dair partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı için ön seçim takvimini açıkladı. CHP'nin adayı 23 Mart'ta belli olacak.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında ön seçim takvimini takvimini açıkladı.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özel, kendisinin sağlık durumuyla ilgili belli aralıklarla bilgi aldıklarını, CHP olarak bütün siyasi çelişkilere, rekabete ve yapılan tüm haksızlıklara rağmen Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımlarının olmadığını ve olmayacağını belirtti. "Ne olursa olsun, hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla, hele hele sosyal medyadan olmadık eleştiriler, parti üyelerimiz asla yapmıyorlar, yapmamalılar" diyen Özel, "Allah şifa versin, iyileşsin, görevinin başına gelsin; Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz, onları da yeneriz, iktidara da geliriz ama bugün, sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür." dedi.

ÖN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı adayının 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleneceğini kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Seni rekabete, namuslu bir yarışa korkmadan karşımıza çıkmaya davet ediyorum” dedi.

İmamoğlu ve Yavaş arasındaki görüşmenin de detaylarını paylaşan Özgür Özel, "Şimdi o gerçekleri konuşma vakti" diyerek, o görüşmede, bir: partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandığını söyledi.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz https://t.co/DwPZMSwUsS— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 11, 2025

"Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık" diyen Özel, "Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu, bunun bilinmesini istedi: "Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz. Elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız." Ve üç: ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz" Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide bir kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar." diye konuştu.

Seçim takvimin tüm detaylarını CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının yürüteceğini belirten Özel, 28 Şubat Cuma günü ünü saat 17.00'ye kadar Türkiye'yi yönetecek bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği ön seçimin seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye'nin başta bütün gençlerini harıl harıl partiye online kayıt olan bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını, Büyük Türkiye İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine gelmeye, kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet etti. Özel, alınan karar gereğince Cumhurbaşkanı adayının 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıkladı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, CHP'de ön seçim takviminin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş, "Parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" mesajı verdi.