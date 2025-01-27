Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı.

CHP, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezinde başladı.

Saat 13.30 itibarıyla başlayan toplantıda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının ardından yaşanan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmanın görüşüleceği öğrenildi.

Ayrıca edinilen bilgiye göre belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası’na gerçekleştirdiği ziyaretler, Suriye ve Filistin’de yaşanan son olaylarda ele alınacak.