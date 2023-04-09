Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili seçimleri Muğla aday listesi açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesinin detayları belli oldu. CHP Parti Meclisi, saat 09.30’da toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından aday listeleri belirlendi ve PM’nin onayına sunuldu. Milletvekili geçici aday listeleri saat 15.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kuruluna sunuldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ listede yer aldı

CHP tarafından YSK’ya teslim edilen listede eski AK Parti Milletvekili olan ve şuan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Selçuk Özdağ 4. sırada yer aldı. Listede CHP’nin mevcut Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan ve Burak Erbay’a yer verilmezken, aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Adem Zeybekoğlu da listeye giremedi.

CHP Muğla Milletvekili aday sıralaması ve isimleri şöyle; "Birinci sıra Cumhur Uzun, ikinci sıra Gizem Sayar Özcan, üçüncü sıra Süreyya Öneş Derici, dördüncü sıra Selçuk Özdağ, beşinci sıra Mehmet Demir, altıncı sıra Fatma Gebeş Çimen ve yedinci sıra Salih Büyükdöğerlioğlu."