27. Dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili olarak seçilen ve görev yapan Abdurrahman Tutdere 28. Dönem Adıyaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden ant içti.

Yemin töreni sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan, seçimlerde tercihini yapan, oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun 27. Dönemde Adıyaman Milletvekili olarak Besni’den Kahta’ya, Gerger’den Sincik’e, Çelikhan’dan Samsat’a, Gölbaşı’ndan Tut’a, Adıyaman’ın neresinde bir sorun varsa gündeme getirdik, çözüme kavuşturmak için mücadele ettik. Her an hemşerilerimizin yanında olduk. 27. Dönemde nasıl ki bu kentin, herkesin sesi olduysak inşallah 28’nci dönemde ülkemiz ve Adıyaman’ımız için halkımızın verdiği temsil görevini en iyi şekilde yerine getireceğiz. Nerede bir mağdur varsa nere de bir mazlum varsa onun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” ifadelerini kullandı.