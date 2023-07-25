CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, hükümetin son dönemdeki Esnaf Kefalet Kredileri politikalarını sert bir dille eleştirdi. Talat Dinçer, esnafın omuzlarına bindirilen yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamalarıyla, işletmelerin sırtına bir darbe daha vurulduğunu ifade etti.

Dinçer, daha önce %7,50 faiz oranıyla sağlanan ve 500.000 TL azami tutara kadar verilen Esnaf Kefalet Kredileri'nin, hükümetin yeni politikalarıyla adeta işletmelerin nefesini kestiğini belirtti. Yıllık faiz oranının %12,50'ye çıkarılmasıyla birlikte, esnaf ve sanatkarlarımızın işletmelerini ayakta tutmalarının giderek zorlaştığına dikkat çeken Dinçer, Hükümetin esnaf sanatkarlarla ilgili politikaları tam bir fiyasko ve vurdumduymazlık örneğidir.” dedi

Dinçer, " Kahveci ve internet kafe işletmecilerinin zorlu pandemi döneminde yaşadıkları 16 aylık kapanmanın ardından, işletmelerin üzerine bir de enflasyon, personel ve kira giderleri gibi dayanılmaz zorluklar ekleniyor. İşletmelerimizin ayakta kalma mücadelesi devam ederken, tam da bu zor dönemde hükümet tarafından 200.000 TL azami kredi sınırlandırması dayatılıyor! İşte böyle bir dönemde, bu kredi limitlerini düşürenlerin oyun bilgisayarlarının fiyatından haberi var mı?” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlarımızın, ekonomik dengeleri koruyabilmeleri ve işletmelerini sürdürebilmeleri için uygun koşullarda kredi kullanmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatan Dinçer, "Hükümet, esnafımızın sırtına bir yandan ağır vergiler yüklerken, diğer yandan işletmelerin finansman imkanlarını kısıtlamak suretiyle onların var olma mücadelesini sabote etmektedir. Bu politikalar, sadece işletmelerimizi değil, tüm ekonomimizi olumsuz etkilemektedir." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, hükümeti esnaf ve küçük işletmelerin yanında olmaya ve onları desteklemeye çağırdı. "Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin temel taşlarıdır. Onları ayakta tutmak, ekonomimizi güçlendirmek demektir. Hükümetin kısa vadeli siyasi çıkarlar yerine, uzun vadeli ülke ekonomisine odaklanması gerekmektedir. Esnaf Kefalet Kredileri politikalarını derhal gözden geçirerek, esnafımıza ve küçük işletmelerimize daha iyi olanaklar sunmalıdır." şeklinde sözlerini tamamladı.