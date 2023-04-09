14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin aday listesi yayımlandı.
CHP Mersin Milletvekili Adayları şu şekilde açıklandı ;
1- Ali Mahir Başarır
2- Gülcan Kış
3- Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4- Talat Dinçer
5- Hasan Ufuk Çakır
6- Emre Yılmaz
MHP Mersin Milletvekili A. Adayı Zeynel Korkmaz MHP Toroslar İlçe Başkanlığı’nda Tanıtım Toplantısı Düzenledi
7- Nürsen Yücesoy Temizkan
8- Leyla Serin Kırık
9- Ahmet Yorgun
10- Mehmet Gültekin Uğur
11- Şerife Arıcı
12- Güven Kocabıyık
13- Neslihan Çelebi