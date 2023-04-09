14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin aday listesi yayımlandı.

CHP Mersin Milletvekili Adayları şu şekilde açıklandı ;

1- Ali Mahir Başarır

2- Gülcan Kış

3- Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4- Talat Dinçer

5- Hasan Ufuk Çakır

6- Emre Yılmaz

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7- Nürsen Yücesoy Temizkan

8- Leyla Serin Kırık

9- Ahmet Yorgun

10- Mehmet Gültekin Uğur

11- Şerife Arıcı

12- Güven Kocabıyık

13- Neslihan Çelebi