Dr. Nil Özveren Aşkın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak TBMM 28. Dönem seçimleri için CHP Mersin Milletvekili Aday Adayı oldu.

1974 yılında Mersin’de doğan Dr. Nil Özveren Aşkın; ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin Toros Koleji’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir E.F. İngilizce Öğretmenliğini bitirmiştir. İşletme Ekonomisi alanında Yüksek lisansına sahip olan Aşkın, İşletme ana bilim dalında Doktora derecesine sahiptir.

Eğitimci bir aileden gelen Dr. Nil Özveren Aşkın, iş hayatında da saygın bir kariyere sahiptir. Özel Toros Okulları bünyesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. 2006 yılından bugüne kadar Tarsus Toros Okulları Müdürlüğü görevini başarıyla yürütmektedir. 1964 yılında kurulan Mersin’in en köklü ve saygın eğitim kurumlarının başında gelen Özel Toros Okulları’nda birçok kademede yöneticilik yapmaktadır. Toros Okulları Genel Müdür Yardımcılığı ve Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği üstlendiği görevlerden bazılarıdır. İş hayatında yaptığı çalışmalarla birçok alanda başarıları sertifikalandırılmıştır. Westmininster Üniversitesinden Teacher Training Sertifikası ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Teşekkür ve Takdir Belgeleri sahibidir.

* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (1997)

* Yüksek Lisans İşletme Ekonomisi (Tezsiz) (20.04. 2012)

* Yüksek Lisans Psikoloji (Tezli) (08.02.2021)

* Doktora İşletme Ana Bilim Dalı İşletme (27.01.2022)

Başarılı iş hayatının yanı sıra şehrimizin en güçlü Sivil Toplum Kuruluşlarında da aktif rol almaktadır. Tarsus Ticaret Odası üyesi olan Aşkın, Tarsus Sanayici ve İş İnsanları ve Akademisyenleri Derneği TASİAD’ın da Kurucu Yönetim Kurulu başkanıdır. İş Dünyası ve Akademik dünyayı bir araya getirme adına çeşitli çalışmalar yürüten Aşkın, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Faal veya aktif olarak görev aldığı sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve kurumlar şu şekildedir:

* Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkan Yardımcılığı (2015)

* Tarsus İş Geliştirme Merkezi İŞGEM Yönetim Kurulu Üyesi (Aktif)

* Tarsus Soroptimist Kulübü Kurucu Üyesi

* Tarsus Rotary Kulübü Başkanlığı ve Üst Düzey Yöneticilik

* Tarsus İdman Yurdu Futbol Kulübü Başkan Yardımcılığı

* Tarsus Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcılığı

* Tarsus Sanayici İş İnsanları ve Akademisyenleri Derneği Kurucu Başkanı (Aktif)

* Tarsus Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği

* Akdeniz Golf Spor Kulübü Kurucu Üyeliği

* Toros Holiday Resort Hotel Genel Müdürlüğü (Aktif)

Dr. Nil Özveren Aşkın evli ve iki çocuk annesidir.