MHP’li Özdemir: "Hukukun üzerine düştüğü gerçeklik; İstanbul’daki CHP’li belediyelerin millete ait 560 milyar TL’lik tutarın birilerinin kasalarına gittiği gerçeğidir"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.
Kaynak: İHA