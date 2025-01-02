Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa’da katıldığı bir açılışta 2025 yılında erken seçim mesajı vererek, “Erdoğan bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Ama doğduğum, büyüdüğüm yerden, memleketimden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin Spil Çocuk Evi açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Spil Çocuk Evi’nin minikleri tarafından hazırlanan dans gösterisi velileri duygulandırdı, izleyenleri hayran bıraktı. Törenin açılış programını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni çocuk evlerinin de açılacağı müjdesini vererek dar gelirli ailelere de süt yardımında bulunulacağını söyledi. Durbay, “Bir yandan insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyor bir yandan da projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki haftadan itibaren ihtiyaç sahibi 2 bin çocuğumuza süt yardımı başlatıyoruz. Sütlerimiz her ay ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Şehzadelerin minik çocukları artık bizim süt kardeşimiz. Yaşlı ve engelliler için evde bakım hizmetlerini de başlattık. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine de sıcak yemek götürüyoruz” dedi.

Durbay’ın ardından kürsüye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisamda artık okula ulaşamayan çocukları okula ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkan anlayışı var. Onlara ücretsiz online dershane hizmetini sağlayan, 2 bin evladımıza ‘Güne Merhaba’ çorbasıyla ‘günaydın’ diyen Manisa Büyükşehir Belediye anlayışı var. Büyükşehirlerde görüyorduk kent lokantası ve halk mandırayı sizlerin desteğiyle hayata geçirdik. Kreşlerimizde bin 500 evladımıza güler yüzümüzle kapılarımızı açıyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı 22 bin 104,67 TL olarak belirlenen asgari ücret konusuna değinerek, “ Erdoğan, öyle bir asgari ücret verdi ki tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı yılbaşında, cebinden para aldı. Geçen sene beğenmediğimiz 17 bin 2 liralık asgari ücret, bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret, ilk verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. Şimdi verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla -değil ki ilk kez alınacağı ocak sonundaki altın fiyatıyla- sadece 4,5 altın alıyor. 17 bin lira geçen sene ilk verildiğindeki alım gücünden bugüne kadar 7 bin 500 lira kaybetti. Yani o 17 bin 2 lira, o günkü 9 bin 500 lira. Bugün asgari ücrete 5 bin lira zam yapıyor. Yani fiilen her asgari ücretlinin cebinden bir yıl öncesine göre bile 2 bin ila 2 bin 500 lirayı çekip alıyorlar” dedi.

“Ecevit en düşük emekli maaşını 1,5 asgari ücrette bıraktı”

En düşük emekli maaşının 14 bin TL olacağını savunan Özel, “İşin kötüsü niyetleri bozuk. Enflasyona yüzde 50 diyorlar. Oysa ki asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Yüzde 80 vermezsen ezdirirsin onu; asgari ücretliyi enflasyona. Hep yüzde 50 veriyorlardı. TÜİK’in; Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu’nun rakamlarıyla yüzde 50 veriyorlardı. Bu sefer onu da vermeyip hedeflenen enflasyon dedikleri, beceremedikleri, düşüremedikleri için hedef enflasyonu verdiler. Yani aradaki yüzde 20’yi işçinin cebinden çaldılar. Altına göre -yarım altın- 2 bin 600 lira kayıp. Paranın satın alma gücüne göre 2 bin 500 lira kayıp. Ancak bundan sonra ortaya çıkacak her fiyat artışında asgari ücret biraz daha eriyecek. Bu iktidar geldiğinde emekliler 1,5 asgari ücret alırlardı. Yani bugünkü hesapla en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret olacaksa, Ecevit’in emeklilerimize verdiği son maaş bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün Erdoğan’ın emeklilerimize verdiği son maaş, 12 bin 500 lira. Yarın enflasyon oranında artacak. Ancak kök maaşlar zam alamadığı için dünya kadar emekli 12 bin 500 almaya devam edecek. Bir yasal düzenleme yapılarak, en düşük emekli maaşının mutlaka artırılması gerekiyor. Ecevit bunu 1,5 asgari ücrette bıraktı. Biz ‘Hiç olmazsa bu yıl için bir asgari ücret verin, emekliyi rahatlatın’ diyoruz; 12 bin 500 lira yerine en düşük emekli maaşı olarak, beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz düzey de olsa hiç olmazsa 22 bin lira veriyoruz. Ama onların planı maalesef en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak. Sonra da emekliye ‘Bu fiyatlarla, 14 bin lira maaşla temmuz ayına kadar geçin’ demeye hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“2025 yılında geçim yoksa seçim var”

2025 yılında erken seçim çağrısında bulunan Özel, “Biz buradan hem asgari ücretliler, hem emekliler adına, hem hakkını vermedikleri üzüm üreticisinin, buğday üreticisinin, darı üreticisinin, pamuk üreticisinin, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek; hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek buradan Sayın Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim olmuyor. 2025 yılında geçim yoksa, hep birlikte söylüyoruz seçim var. Geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Sayın Erdoğan, ‘Ben bunları 12 kez yendim, 13’üncü seçimi de kazanmaya Özgür Özel’in memleketine geldim’ diyordu. 31 Mart‘ta siyasi hayatının AK Parti‘deki ilk yenilgisini yaşadı. Şimdi o meydanı dolduranlar, burada karşısına geçmişler ve diyorlar ki, ‘Geçim yoksa seçim var.’ Sayın Erdoğan Manisa’dan hemşerilerimin yanından, baba ocağımdan, memleketimden 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız. Erdoğan bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Ama doğduğum, büyüdüğüm yerden, memleketimden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum. Başlıyoruz, yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Biz başaracağız, biz başaracağız, biz başaracağız” dedi.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kuyumcuya giren Özel burada asgari ücretle alınabilecek altın adeti üzerinden geçmiş dönemlerle kıyaslama yaptı.