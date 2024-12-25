Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’i ziyaret edecek.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00’te Genel Merkez’de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10’lı gruplar halinde Ankara’da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek.