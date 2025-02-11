Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart’ta belirleyeceğiz" dedi.

Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Özel, "Kendisinin sağlık durumu ile ilgili belli aralıklarla bilgi alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün siyasi çelişkilerimize, rekabetimize, bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz, herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımımız olmadı ve olmayacak. Sözüme değer veren herkese de şunu söylüyorum. Ne olursa olsun, hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla, hele hele sosyal medyadan, olmadık eleştirileri parti üyelerimiz asla yapmıyorlar, yapmamalılar. Ama bu konuda bizim doğru hattı doğru yere koymamız lazım. Allah şifa versin, iyileşsin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gireriz, onları da yeneriz, iktidara da geliriz. Ama bugün sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akı bir iş yaptı"

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme hakkında konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin yüz akı bir iş yapmıştır. Seçmenin kendisine en kızgın olduğu zamanda, ’Bu seçimi nasıl kaybettiniz arkadaş’ dediğinde, hepimizin yüzü öndeyken, seçmen duygusal olarak bu partiden kopmuşken, Cumhuriyet Halk Partisi özeleştiri vermiştir. Özeleştiri, siyasette kurultayla olur. Bunu mahallede, ilde, ilçede ve kurultayında sandık kurarak bırakın Ankara’da, mahalleden başlayarak demokrasiyle bütün Türkiye’nin gözünün önünde olmuştur. Sonra da kurultayına gelmiş, kurultayında Meclis’teki partiler içinde genel başkanını çoklu yarışta seçebilen, genel başkanına rakip çıkabilen bir parti olarak MHP’de denendi, içinden İYİ Parti çıkmak zorunda kaldı. Attılar hepsini. AK Parti’de kimsenin aklından geçmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi geldi ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik yollardan genel başkan değişimi gerçekleşti. Bu hepimizin ve Türkiye’nin gurur duyduğu, bu ’Türkiye’de siyasi partilerin birinde gerçekten demokrasi var’ diye yurt dışında da savunabildiğimiz bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart’ta belirleyeceğiz"

Konuşmasının devamında ön seçim takvimini açıklayan Özel, "Dün Parti Meclisimizde, ardından Merkez Yönetim Kurulumuzda ön seçim süreci ile ilgili nihai kararı vermiş durumdayız. Belirlenen seçim takvimine göre 11 Şubat 2025 bugün, kararın alınması ve ilanıyla birlikte takvimin birinci günüdür. Takvimin tüm detaylarını Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız kamuoyuyla bir özel basın toplantısıyla paylaşacaktır. Ancak ben iki kritik tarihe dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Türkiye’yi yönetecek bir sonraki cumhurbaşkanının belirleneceği ön seçimi seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye’nin başta bütün gençlerini, harıl harıl partiye online kayıt olan bütün gençlerini ve Türkiye’nin bütün demokratlarını, büyük Türkiye İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine gelmeye, kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz, hayırlı uğurlu olsun" dedi.