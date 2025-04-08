Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır" ifadelerine ilişkin, "Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye karar vermiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultayında yeniden Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu ağırladıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye karar vermiş"

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır" sözlerini sormasının üzerine Genel Başkan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli diyor ki ’Cumhur İttifakı kararlılık halinde seçimin zamanında yapılmasını istiyor’ diyor. Yani Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye karar vermiş. Devlet Bey’e sorumuz adayınız kim? Bizimki Ekrem İmamoğlu, sizin adayınız kim? Süleyman Soylu mu, Hakan Fidan mı, İbrahim Kalın mı ya da bu sefer aday MHP’den mi olacak? Adayınız kim diye soruyorum" ifadelerini kullandı.