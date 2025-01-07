Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, emeklilere yapılan zam oranının yetersiz olduğunu belirterek emeklileri mücadeleye çağırdı.

"2025 yılı; hepimize kolay gelsin, mücadelenin yılı olacaktır"

Hayat pahalılığından ve geçim sıkıntısından bahseden Özel, "Dört şehirde 10’un üzerinde halk buluşmasında emeklilerin, asgari ücretlilerin, esnafın, üreticilerin, hayvancılıkla uğraşanların, arıcılıkla uğraşanların dertlerini dinledik. Onların seslerini duyurmak üzere kürsüye çıktık. Biz anlattık, onlar dinlediler. Onlar anlattılar, biz dinledik. Milletin gerçek gündemini, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını ve enflasyona ezdirilen milyonların dertlerini en yüksek sesle dile getirmeye çalıştık. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubu çok önem verdiğim Meclis’te; Meclis kürsüsünde, Meclis’in tüm çalışma alanlarında bu sorunları dile getirmeye, çözüm önerilerini söylemeye, bu konulardaki kanun tekliflerini vermeye, Genel Kurul’a indirmeye, oylatmaya ve sonuna kadar mücadeleye devam edecek. Ancak hem grubumuz hem örgütümüz hem de bize oy veren ve artık canına tak eden milyonlar hep birlikte sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda, tarlalarda, kahvehanelerde, köylerde, kentlerde olmaya ve milletin gerçek sorunlarını haykırmaya devam edeceğiz. 2025 yılı; hepimize kolay gelsin, mücadelenin yılı olacaktır. Emeğin ve emekçinin yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız"

Emekli maaşına yapılan zam oranını eleştiren Özel, "Ben konuşmama hazırlanırken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu, bir kanun değişikliği ile yükseltilmesi gerektiğini ve ’AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin lira olması lazım, 12 bin 500’ü 33 bin lira yapmıyorsan bile hiç olmazsa biraz asgari ücret yapalım, 22 bin liradan aşağı bir emekli maaşı olmasın’ diyorduk. Notlarımda var. Diyor ki notlar, ’akıllardan geçiyor diyor 14 bin 500-15 bin lira. Sakın ha sakın’ diyecektik. 14 bin 469 lira yapmış. Geçen sene yüzde 60 enflasyon varken 10 bin lirayı 12 bin 500 lira yaptınız, 105 yerde miting yaptık. Emeklilerle birlikte Anadolu’da ayağa kalktık, 31 Mart’a çağırdık, sandığa davet ettik. ’Bunlara sarı kartı gösterin’ dedik. O gün anlamayıp 10 bin lirayı temmuzda 12 bin 500 lira yaptılar. Bugün gelmişler 14 bin 469 lira yapıyor. Diyor ki emekliye ’12 bin 500 lirayla geçinemedin 2024’te, gel şimdi 14 bin 469 lirayla geçin’ diyor. Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız" ifadelerine yer verdi.

"Biz devlet kurmuş, devletin önemini, kıymetini bilen bir partiyiz"

Kürt sorununun var olduğunu ve bunu çözmeye yönelik adımları CHP’nin her zaman attığını söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kürtlerin yaşadığı sorunların demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini geçmişten beri ısrarla savunan bir partiyiz. Bu konuda tarihsel tutarlılığı en yüksek olan partiyiz. Tarihsel tutarlılığı mevcut ve hiç sapmamış tek parti. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin oldu-bitti siyasetine göre hareket etmez, pozisyonunu belirlemez. Biz devlet kurmuş, devletin önemini, kıymetini bilen bir partiyiz. Ben bu partinin genel başkanı olarak, sadece kısa vadeyi değil; orta ve uzun vadeyi de düşünmek zorunda olan güçlü bir ekibin başındayım. Grubumuzun, parti meclisimizin, parti örgütümüzün temel yaklaşımı bu yöndedir. Bizim siyasi anlayışımızın en önünde ülkemizin çıkarları ve milletimizin faydası vardır. Bu ikisinin önüne, arasına ya da arkasına kendi dar siyasi ajandalarını ekleyen hiçbir planın, hiçbir projenin içinde olmayız" diye konuştu.

"Demokratik adımların kararlılıkla atılacağı bir sürece evrilirse en hazır parti biziz"

Terörist başı Öcalan ve DEM Parti heyetinin görüşmesi sonrası süreci değerlendiren Özel, "Kürtlerin de ayrımcılığa uğrayan tüm toplum kesimlerinin de kendilerini bu devletin gerçek sahibi olarak hissetmelerini sağlayacak düzenlemeler konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Eğer bundan sonraki süreç, bu hazırlıkların kıymetlendirileceği, sorunların çözülmesi için demokratik adımların kararlılıkla atılacağı bir sürece evrilirse en hazır parti biziz. Evrilmez; yine birbirlerini kandırmalar, samimiyetsiz yaklaşımlar, kişisel çıkar hesapları içinde bulunan süreci enfekte eder, geriye bırakırsa hiç kimse endişe etmesin. Bunun böyle olmasını istemeyiz. Ama kimse üzülmesin, enseyi karartmasın" dedi.