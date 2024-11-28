Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışıyla ilgili, “Henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Erdoğan, bugün Bahçeli ile mutabıkız dedi. Bunun ben bir devlet projesinden çok Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Basın mensupları ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Öcalan çıkışını değerlendirerek bunun bir devlet projesi olmadığını aksine Cumhur İttifakı’nın ortak projesi olduğunu savundu. Kayyum hakkında da konuşan Özel, bu atamaların AK Parti’nin zararına olduğunu ve milletin gözünden düştüğünü savundu.

“Alınan her oya bir kıymet vermek alınamayan her oyun da muhasebesini yapmak lazım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, vatandaşın CHP’ye zoraki oy verdiği yönündeki söylemlerini eleştiren Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişte oy alamadığı kesimlerden bugün oy almasını sadece kendilerine bağlamasını yani kendi hatalarına bağlamasını Tayyip Erdoğan’ın ağzından bir öz eleştiri duymak açısından kıymetli ama üstenci ve kibirli iktidar anlayışı açısından da son derece ayırt edici veya göze sokucu olarak görüyorum. Yani bir parti doğru aday belirleme yöntemiyle, doğru adaylarla etkin bir kampanya ve yeni bir siyaset stratejisiyle bir başarı elde ediyor. O zaman bu üstenci tavır ve kibir AK Parti’nin esas öz eleştiri yapması gereken kısım. Alınan her oya bir kıymet vermek, alınamayan her oyun da muhasebesini yapmak lazım ama Tayyip Bey bunu sadece AK Parti çerçevesinden bakıyor. Tayyip Bey’e tavsiyem şu; rakibini tanımadan yenemezsin. Ben onu çok iyi tanıdığımı kendisine de söyledim. Ben rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ta kazandım. O rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı ziyaretleri

Gerçekleşmesi planlanan yurt dışı ziyaretleri hakkında bilgi veren Özel, daha önce gerginliklerden dolayı Azerbaycan’a ziyaret gerçekleşmediğini ancak 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla İlham Aliyev ile telefonda konuştuğunu ve o görüşmeden sonra Azerbaycan ziyareti için planlamaların başladığını ancak kesin bir tarihin olmadığını söyledi. 21 Aralık’ta Fas’a Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ziyaret gerçekleştireceğini belirten Özel daha sonra ise Balkan ülkelerine gideceğini ancak Balkanlar için henüz kesinleşen bir karar olmadığını açıkladı. Özel, 2025 yılı için planlanan ziyaretlerde ise Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’ya ziyaret planladıklarını ifade etti. Suriye’de Esad ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşme için de konuşan Özel, “Bizden resmi yazı istediler. Bir tarih belirleyecekler ama şu zaman olacak diyemiyoruz” dedi.

“CHP gelirse Rusya’ya düşmanlık yapmaz”

Rusya ile olan ilişkiler hakkında konuşan Özel, “Rusya Büyükelçisi bana ziyarete gelmişti. Biliyorsunuz Rusya CHP ilişkileri de donmuştu. Seçim öncesi karşılıklı yükselen bir gerilim vardı. Ben onlara bakış açımızı anlattım. O da bundan çok etkilendiğini ve bunu rapor edeceğini ve bundan Kremlin’in de çok memnun olacağını söyledi çünkü ben ‘CHP gelirse Rusya’ya düşmanlık yapmaz, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdürür ama sizler de iyi ilişkileri sürdürür, sürdürmek ister’ dedim. Ayrıca şunu da söyledim; Erdoğan’ın kolay kolay dış politikasını beğenmem ama Ukrayna ile Rusya arasındaki dengeli ve arabuluculuğa varan siyasetini destekliyorum ve sürdürürüz eğer buna ihtiyaç kalırsa o döneme kadar dedim. O da bunları not edeceğini söyledi. Kendisi de büyükelçiliğe davet etti. Büyükelçiliğe de bir ziyarette bulunacağız. Ayrıca da ’konuşalım ve sizin Rusya ziyaretiniz de iyi olur’ dedi. Tabii bunu önce milletvekili heyetleri boyutunda yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra dönüp de bir de aynı tartışmalara girmek istemem”

Parti içerisinde bir memnuniyetsizlik olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Özel, “Bu tartışma belli bir noktada doygunluğa ulaştı. Ben de bu tartışmaları kestiğimizi ve bundan sonra sürdürmeyeceğimizi söyledim. Bundan birkaç gün sonra da 81 il başkanı ki kurultayda 35 beni destekleyip 46’sı desteklememiştir. 81’i birden ‘genel başkanımızın politikalarını destekliyoruz. Sokakta, vatandaşta bir kurultay talebi yok, CHP’nin iktidarının ayak sesleri var. Bunun için bu konudaki irademizi beyan ediyoruz’ dediler ve o tartışmayı bıçak gibi kestiler. Ben bundan sonra dönüp de bir de aynı tartışmalara girmek istemem. Sokakta CHP’nin yönetiminden, politikalarından bir memnuniyet var. Bütün anketler bunu gösteriyor. O yüzden de bunun dışındaki her tartışma partiyi aşağı çeker” ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada kurultay söylemlerinin suni bir gündem olduğunu da belirten Özel, bazı hesapların bunu yapması için özel olarak fonlandığını belirtti.

Kayyum meselesi

Kayyum konusunda etkin ve sert bir tutum takınmaya devam edeceklerini söyleyen Özel, vatandaşın AK Parti’ye güveninin bu meseleler nedeniyle azaldığını ve AK Parti’nin seçmenin gözünden düştüğünü savundu. Özeleştiride de bulunan Özel, geçmişte kayyumlara yeteri kadar tepki gösterilmediğini belirterek tepkilerin sürdürülmemesinin yeni kayyumların önünü açtığını ifade etti.

Kreş konusuna da değinen Özel, AK Parti’nin ve Erdoğan’ın bu olaya yanlış açıdan baktığını hizmette yarışmak varken CHP’li belediyelerin önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti.

“Bir devlet projesinden çok Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum”

MHP lideri Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışını değerlendiren Özel, “Henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Erdoğan, bugün Bahçeli ile mutabıkız dedi. Bunun ben bir devlet projesinden çok Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bir terör sorununu bitirmek ve Türkiye’nin artık kaynaklarının buraya harcanmasına engel olmak noktasında devletin çıkarına ve milleti rahatsız etmeyecek bir çözüme sıcak bakacağını düşünüyorum” dedi.