Muğla programı öncesinde Datça ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 bin oy aldığı Datça’da yaklaşık bin kişiye konuşma yaptı.

"Muğla’nın geleceğini birlikte planlıyoruz" sloganı ile yola çıkan, Muğla’ya dair değer üreten, söz söylemek isteyen herkesin buluştuğu bir mecra olarak veriye dayalı ihtiyaç analizi çıkarması planlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı’nın tanıtım toplantısı için Muğla’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, program öncesinde Datça ilçesini ziyaret etti. Yaklaşık bir saatlik gecikmeli gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Özel’in, 13 bin oy aldığı Datça’da yaklaşık bin kişiye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Datça CHP İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen programda kısa bir konuşma yapan Özel; "Ahmet başkan bu kadar yüksek bir oy alınca, Datça’daki su sorununu da biliyorum. Dedim ki; Datçalılar size bir mesaj vermiş. Büyük bir destekle yüksek bir hizmet bekliyorlar. Biraz önce dedi ki; ’Birinci etap çalışmayı bitirdik, 8 mahallenin su sorununu çözdük. 2. etaba başladık, geri kalanını da çözüyoruz’ dedi. Kendisine teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. Bugüne kadar çalıştıkları gibi umduğumuz ve umduğunuz gibi dürüst çalıştıklarında, gayretli çalıştıklarında, emeğe değer verdiklerinde, doğayı koruduklarında, kent suçlarına karşı mücadele ettiklerinde bu yaptıkları görev bizim partimize iktidar yolunu açacak. İktidarın anahtarı onların cebinde" dedi.

Genel Başkan Özel, konuşmasının ardından Abdi İpekçi Parkı Halk Kafe’nin açılışını yapmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Marmaris’e geçti.