CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış ve buluşma programları için Denizli’ye geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış ve buluşma programları için Denizli’ye geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Denizli’ye geldi. Burada açılış ve buluşmalara katılacak olan Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Çardak Havaalanı’nda karşılandı. Çardak ve Bozkurt ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarının bulunduğu Tarımsal Ürün Kooperatifine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediyesinin güneş enerji santrali açacak.