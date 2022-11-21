Karkamış ilçesine yapılan roket saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

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