HATAY (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu illerden Hatay’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belirli çevreler tarafından kendisine yönelik olarak ‘bu dönemde siyaset yapıyorsun’ eleştirileri yöneltildiğini ifade ederek, “Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi” diye cevap verdi.

HATAY (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu illerden Hatay’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belirli çevreler tarafından kendisine yönelik olarak ‘bu dönemde siyaset yapıyorsun’ eleştirileri yöneltildiğini ifade ederek, “Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi” diye cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay’da gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıya CHP MYK üyeleri ve CHP’li belediye başkanları katıldı.

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, süreç boyunca makam aracı kullanmadığını belirterek, “Ben, belediye başkanı arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım büyük bir midibüs ile bütün bu gezileri tamamladık. Arabadan inip halkın dertlerini dinlediğimizde emin olun, hepimizin gözleri doldu. Zor bir sürecin özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düştüğü bir ortamda, insanların yıkılan enkazın altındaki yakınlarını beklediklerini gördükçe dramın bir parçası oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Liyakatin devlet yönetiminde ne kadar önemli bir kavram olduğunu her gittiğim yerde söyledim”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Liyakatin devlet yönetiminde ne kadar önemli bir kavram olduğunu her gittiğim yerde söyledim. Devlette yükselmek sıradan bir olay değildir. Önce deneyim kazanırsınız, sorunları görürsünüz. Dolayısıyla devlet memuriyetinden başlayıp yükseldiğiniz her süre içerisinde deneyimi ve birikimi beraberinde taşırsınız. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman devlette çürüme başlar. Çünkü tepeden getirdiğiniz bir kişi aşağıda bürokrasiyi de dağıtıyorsa ülke sorunlarına kilitlenemez ve sorunların olduğunu bilemez ve bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözeceğini de bilemez.”

“Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi”

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirilere ise, “Devlette çürüme var dediğim zaman bazı çevreler kızdılar, öfkelendiler. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında talimatların verilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletimiz büyük, evet devletimiz büyük. Devletimiz güçlü, evet devletimiz güçlü ama o güçlü devletin nefes alması lazım. Talimat gelmeden ben iş yapamam kavramı yoktur devlet yönetiminde” diyerek cevap verdi.

“Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir”

‘Siyaset yapıyorsun’ eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Şimdi siyaset zamanı mıdır diyenler oldu. Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. İçtiğimiz sudan tutun aldığınız ekmeğe kadar her şeyi siyaset belirliyorsa ve bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyor. Halk benim derdimi kim dillendirecek diye gelip benim yakama yapışıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum. Siyaset halka hizmet etmek demektir. İnsanların oturduğu konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar bu mudur siyaset? İnsanın evini dayanıklı hale getirmek, o evde insanın canlı oturabilmesini sağlamak siyasetin konusu değil midir” diye konuştu.