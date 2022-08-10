CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6’lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana’nın annesinin kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana’nın annesinin kabrini ziyaret etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.