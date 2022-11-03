CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, başkent Londra’da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti. Kıdemli Danışman Richard Broyd’un bilgilendirme toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti.

AK Parti’li Yılmaz: "Bir Asırlık Hizmetleri 20 Yıla Sığdırdık"

AK Parti’li Yılmaz: "Bir Asırlık Hizmetleri 20 Yıla Sığdırdık"

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