Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “11 ilin belediye başkanlarını aradım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her türlü talebi belediye başkanlarımızın karşılayabileceğini ilettim. Çünkü gün hepimizin ortak mücadele etme günüdür” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “11 ilin belediye başkanlarını aradım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her türlü talebi belediye başkanlarımızın karşılayabileceğini ilettim. Çünkü gün hepimizin ortak mücadele etme günüdür” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, depremden zarar gören illerin valilerini ve belediye başkanlarını aradığını ve her türlü yardım için hazır olduklarını söylediğini belirtti. Böyle bir durumda birlikte çalışmanın gerekliliğinden bahseden Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerine çok sayıda yardım malzemesi ve personel gönderildiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bölgede çalışan arama-kurtarma ekipleri, AFAD yetkilileri, askerlerimiz çalışıyor, itfaiye erleri var, belediye emekçileri var ve bu işle ilgili gönüllüler var onlarda çalışıyorlar. Hayat kurtaran herkese gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan kişileri değil aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar. Olay yansıdığı andan itibaren genel merkeze geldik. Belediye başkanlarımızda olayı duyar duymaz harekete geçmişlerdi. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi deprem bölgelerine. 3 bin 637 personel deprem bölgesinde görev yapıyor. Kurtarma araçları, iş makinaları, itfaiye ve ambulanslar bunlar. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi, ısınma, kıyafet ve temizlik malzemeleri de var. 15 içme suyu tırı, 21 gıda tırı, 9 mobil mutfak tırı, 42 bin 500 battaniye gönderildi. 3 bin 500 ısıtıcı gönderildi. 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekili arkadaşlarımız her bir ildeler. Depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım durumu sordum. Saat 06:00, 06:30 civarlarında olayın başlangıcı olduğu için onlarda henüz tümü alanı bilemiyorlardı. Daha sonra 11 ilin belediye başkanlarını aradım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her türlü talebi belediye başkanlarımızın karşılayabileceğini ilettim. Çünkü gün hepimizin ortak mücadele etme günüdür.”