CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Tokat Sigara Fabrikasının arazisinde açıklamalarda bulundu.

Tokat’ta temaslarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kanat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kentteki programının sonunda eski Tokat Sigara Fabrikasının arazisinde açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, fabrikanın olduğu alanda bir enkaza dönüştüğünü belirterek, "Çalışan işçilerin tümü mağdur edildi. Cumhuriyeti kuranlar her fabrika bir kaledir demişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde her fabrika bir kaleydi. Çünkü her fabrikada üretim vardı. Her fabrikada insan çalışıyordu. Her fabrikada çalışan insanlar Türkiye’nin büyümesine gelişmesine katkıda bulunuyordu. Sadece Tokat bir fabrika kaybetmedi. Geçmiş hükümetlerin kurdukları bütün fabrikalar satıldı. Erzurum’dan Kars’ına kadar her yerde farkı kadar satıldı. Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur edildi. Şu soruyu sormak isterim AK Parti hükümetini kurduğu bir tek fabrika vardı. Bir daha söyleyeyim. Yirmi yılda, yirmi yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası neyse yani, ne olursa büyüğünden küçüğüne bir tek fabrika kurdu mu? Var olanların tamamı satıldı. Ve oradaki işçilerin tamam. Mağdur edildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, buğday ve mısırda taban fiyat açıklamalarına değinerek, "Taban fiyatı açıkladık diyor ama gelip almıyor. Almazsa kim alacak? Tüccara düşüyor. O da diyor ki ben bu fiyattan almam daha düşük fiyattan alırım diyor. Elinde mısır, açıkta bekliyor. Ne yapacak? Borcu var, ailesi var. Lanet olsun diyor götürüyor düşük fiyattan satıyor. Teslim ediyorsunuz. Yani açıklanan taban fiyatlarının hiçbir anlamı yok. Tam bir kandırmaca. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu fabrikanın hakkını sorma. Bana değil. Tokatlara düşüyor. Bütün Tokatlar desinler. Benim bu fabrika. ne oldu? Bu fabrikada çalışan binlerce işçi vardı. Onların evlatları vardı. Onlar okudular. Düğünlerini yaptılar. Çocuklarını askere gönderdiler. Helal para helal para kazandılar. Ne oldu bu fabrika? diye. Enkaz. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa, Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. İşin gerçeği budur. Ama bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, hoşgörüsüne güveniyorum. Bir şekliyle yaşanan dramları bahara dönüştürmek mümkündür. Nasıl yapacağız? Allah nasip edecek. Seçim gelecek, sandık kurulacak" diye konuştu

Üst geçitten "Adalet" diye bağırdı

Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı fabrika alanı yanındaki üst geçide çıkan eski CHP İl Genel Meclis Üyesi Cemal Ocak, pankart açarak "Adalet" diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından üst geçitten indirilen Ocak, bölgeden uzaklaştırıldı. Geçtiğimiz günde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katıldığı otelin karşısında duvara çıkan Ocak, "Sayın Genel Başkanım Tokat’a hoş geldiniz. Siz Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü yaptınız. Bende sizden adalet bekliyorum" yazılı pankart açmıştı. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Ocak, partisinden ihraç edildiğini açıklamıştı.