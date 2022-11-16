Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Kabulle ilgili CHP’den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Büyükelçi Shaobin’in, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) ekim ayında yapılan 20. kongresinde yeniden partinin genel sekreterliğine seçilen Xi Jinping’e Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen tebrik mesajına karşılık teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Ayrıca Shaobin’in kongrede alınan kararlar ve ÇKP’nin dış politika, kalkınma ve ekonomik ilerleme konularına ilişkin vizyonu hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

CHP Genel Merkezi’nden ‘ÇKP’ ile iş birliği vurgusu

CHP’nin açıklamasında ÇKP ile iş birliğinin gelişmesine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

“Geçen yıl kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri karşılıklı olarak özenle geliştirilmektedir. CHP’nin ikinci yüzyıl teknolojik atılım ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda iki parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki gelişmelerin de zenginleşmesine katkıda bulunacağı açıktır. Bu anlayışla temaslarımız sıklaştırılarak sürdürülecektir.”