Kocaeli’de Leyla Atakan Kütüphanesi’nin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Kütüphaneler, gençlerin ufkunun gelişmesi açısından da onların sosyalleşmesi açısından da gelecek ufuklarının, gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel mekanlar" dedi.

Kocaeli’de Leyla Atakan Kütüphanesi’nin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Kütüphaneler, gençlerin ufkunun gelişmesi açısından da onların sosyalleşmesi açısından da gelecek ufuklarının, gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel mekanlar" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de kütüphane açılışına katıldı. İlk olarak Dilovası’na uğrayan Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından, İzmit Belediyesi tarafından bugün açılışı yapılan ve İzmit’in önemli figürlerinden Leyla Atakan’ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışına katıldı. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışa, vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde açılış konuşması yapıp ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile beraber kütüphaneyi gezdi. Son olarak Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya gelerek toplantıya katıldı. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

"Kocaeli’yi çok seviyorum çünkü burada evlendim"

Kürsü konuşmasında Kocaeli’ye olan sevgisinden bahseden Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’yi çok seviyorum çünkü burada evlendim. Dolayısıyla Kocaeli’nin de İzmit’in de benim hayatımda özel bir yeri var. Kütüphane yapmak gerçekten olağanüstü bir düşünce. İnsanların düşüncelerini aktardıkları metin, bir süre sonra kitap haline gelir. Kitap haline gelmesi, gelecek kuşaklara bunun aktarılması demektir aynı zamanda. Bu bazen bir öykü olur, bu bazen bir roman olur, bazen bir bilim kitabı olur, bazen bir matematik kitabı, bazen bir ders çalışma kitabı olabilir. Sayın Başkan burayı açtığında söyledim; dedim ki acaba ’İçeride küçük bir kafe var mı?’. Var dediler çünkü kitap okuyanların, bir süre sonra bir araya gelip konuşmaları gerekiyor, tartışmaları gerekiyor, yeni düşünceleri ifade etmeleri gerekiyor. Onların sosyalleşmeleri, onların beraber belli konuları uygun bir ortamda tartışmaları, sohbet ederek, gülümseyerek tartışmaları onların gelecek ufkunu çizmeleri açısından son derece değerli. Dolayısıyla kitap açısından oldukça zengin olduğu anlaşılıyor hem dijital hem basılı kitap olarak. Bütün İzmitlilere hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“Kütüphaneler, gençlerinin ufkunun gelişmesi açısından olağanüstü güzel mekanlar”

Kütüphanelerle ilgili anıları olduğunu ve kütüphanelere çok kıymet verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Elazığ’da ticaret lisesinde okurken ’Çalıkuşu’ romanını halk kütüphanesinde okumuştum. Böylece okuduğum çok kitap oldu halk kütüphanesinde. Tabii öğrencilerin kitap alma şansıları o zamanlar çok daha sınırlıydı. Dolayısıyla kütüphaneler, gençlerin ufkunun gelişmesi açısından da onların sosyalleşmesi açısından da gelecek ufuklarının, gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel mekanlar. Her yaştan insanın gelip, arzu ettiği kitabı alması, okuması ve sonra onu rafına koyup evine huzur içinde dönmesi, en güzel atmosferin yaşatılması açısından önemli” ifadelerini kullandı.