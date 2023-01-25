CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11’inci kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

Bakan Ersoy, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Bakan Ersoy, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü.

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