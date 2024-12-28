Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıkamış İlçe Kongresi’nde İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile tartışan Milletvekili İnan Akgün Alp, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Sarıkamış İlçe Kongresi’ne katılan milletvekili İnan Akgün Alp, iddialara göre; CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile tartıştı. Uludaşdemir’in durumu CHP Genel Merkezi’ne bildirmesi üzerine Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında, oy birliği ile İnan Akgün Alp’i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.