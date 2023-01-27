CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından İl Başkanı Vedat Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından İl Başkanı Vedat Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi.

Parti binasında yapılan kahvaltıda konuşan Yaşar, "Arkadaşlarımız bu görevi bize tevdi ettiler, biz de bu görevi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önemli bir dönemeçteyiz önümüzde 3-4 ayımız var seçime gidiyoruz. Bu seçim ülkemizin huzura, hak, hukuk ve adalete, özgürlüklere kavuşması için bizce son seçimimiz, son şansımız. Kısaca köprüden önceki son çıkış. Tüm vatansever halkımız, bunu böyle değerlendirdiği inancındayım. Biz CHP ve ittifak ortakları olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bu böyle bilinsin. Biz halkız, biz Cumhuriyet Halk partisiyiz. İttifak ortaklarımızla birlikte demokrasiye geçeceğiz. Her şey çok güzel olacak, geliyor gelmekte olan" dedi.