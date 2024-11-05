Edirne'de CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak’ın istifası sonrasında yeni ilçe başkanı İsmail Göksu oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin yeni İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu oldu

İpsala İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde İlçe Yönetim Kurulu Başkanımız Mıstık Ak’ın istifası sonrasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda seçime tek aday olarak giren İsmail Göksu, oy birliğiyle, partimizin yeni ilçe başkanı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi İpsala İlçe Başkanlığı’mıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.