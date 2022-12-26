Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

CHP Genel Merkezi’nin 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 26 Aralık’a kadar parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da bugün basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Tahtasız, yönetim organları ve yol arkadaşlarıyla yaptıkları istişareler sonucu aldığı kararı açıklayarak, milletvekili aday adayı olmak amacıyla İl Başkanlığından ayrıldığını bildirdi.

Siyasi yaşantısına 1999 yılında CHP’ye üye olarak başladığını hatırlatan Mehmet Tahtasız, "2003 yılında CHP Merkez İlçe ve İl Yöneticisi olarak devam ettim. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldım. 2018 yılı 24 Haziran Milletvekili genel seçimlerinde milletvekili adayı oldum. 23.02.2020 tarihinde 37. Olağan Çorum İl Kongresinde İl Başkanı olarak seçildim. Yaklaşık 3 yıl boyunca büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden CHP Çorum Milletvekili aday adayı olmak için bugün itibari ile ayrılıyorum" dedi.

Bu onurlu görevin evlatlarıma gelecekte büyük miras olarak kalacağını inanıyorum diyen Tahtasız, "Bundan sonraki süreçte CHP Çorum Milletvekili Aday adayı olduğumu bildiriyor, yol arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz bu kararımızın partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.