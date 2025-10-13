Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, partisinin Kula İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, kısa süre önce göreve seçilen Kula İlçe Başkanı Esen Çınar’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, partinin yerelde güçlenmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin en köklü siyasi hareketidir. Bizim mücadelemiz halkın refahı, adaleti ve eşitliği içindir. Kula, tarih boyunca aydın kimliğiyle, Cumhuriyet değerlerine bağlı insanlarıyla bu mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yeni ilçe başkanımız Esen Çınar ve ekibinin, bu inançla Kula’da partimizi daha da büyüteceğine yürekten inanıyorum. Biz il teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Amacımız; vatandaşın sorunlarını yerinde tespit etmek, çözüm üretmek ve bu süreçte partimizin politikalarını en doğru şekilde halka anlatmaktır. Manisa genelinde olduğu gibi Kula’da da güçlü bir örgütlenmeyle daha aktif, daha görünür bir CHP oluşturacağız. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve emekçilerimizin sesi olacağız. Hep birlikte halk için, Cumhuriyet için mücadele edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar ise "İl başkanımız ve yönetiminin desteği bizim için çok değerli. Biz Kula’da partimizi güçlendirmek, halkın güvenini pekiştirmek için kararlılıkla çalışacağız. Bu süreçte dayanışma ve birlik içinde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.