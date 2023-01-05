CHP Erzincan Teşkilatı, önceki gün Tercan’a bağlı Konarlı Köyü Oğuzlar Mezrasında çıkan yangında ev ve eklentileri yanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.

CHP Erzincan Teşkilatı, önceki gün Tercan’a bağlı Konarlı Köyü Oğuzlar Mezrasında çıkan yangında ev ve eklentileri yanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.

Tercan ilçesine 50 kilometre mesafede bulunan Oğuzlar Mezrasında Hüseyin Oğuz’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Ahşap ve kerpiç evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, kiler ve mereğe sirayet etti. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale için Erzincan, Tercan ve Erzurum’un Çat ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Mezraya jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

CHP İl Başkanlığı adına İl Başkan vekili Erdem Topçu, İl Yönetim Kurulu üyeleri, Tercan İlçe Başkanı ile birlikte Oğuzlar Mezrasına ziyarette bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen CHP heyeti geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada yapılan görüşmelerin ardından Tercan ilçesine geçen CHP heyeti vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.