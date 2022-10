Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de huzur olsun istiyoruz. Türkiye’de her genç istediği müziği dinlesin istiyoruz. Siyasetçileri rahatlıkla eleştirebilsinler. Bu ülkede hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de huzur olsun istiyoruz. Türkiye’de her genç istediği müziği dinlesin istiyoruz. Siyasetçileri rahatlıkla eleştirebilsinler. Bu ülkede hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Grup toplantı salonunu 81 ilden gelen 600’e yakın genç doldurdu. Gençler, ‘Umudun lideri, gençlik seninle’ yazılı tişörtler giydiler.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu 7,5 milyon gencin tarihsel bir sorumluğu olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de huzur olsun istiyoruz. Türkiye’de her genç istediği müziği dinlesin istiyoruz. Siyasetçileri rahatlıkla eleştirebilsinler. Bu ülkede hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Tarihi sorumluluğu ben ve siz beraber yerine getireceğiz. Önünüze engeller çıkarılacak bunun da farkındayım. Sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliği hedefe ulaşma konusunda kararlı ve azimli olmak zorundasınız" dedi.

Basın Kanunu’na ilişkin gençlerin sesinin kısılmak istendiğini ifade eden Kııçdaroğlu, “İki tür medya var Türkiye’de; bir gazeteciliğin hakkını veren, gerçekleri topluma aktaran medya. Kalemini ve iradesini satan gazetecilere de gazeteci denmez, onlara da havuz medyası diyoruz. Yalanın her türlüsünü yazabiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Hiçbir AK Partili milletvekili tartışma programlarına katılamaz. Vicdanı olan AK Partili milletvekilleri doğruyu söylerse diye kaygı içindeler. Ellerinde büyük silahlar var; Basın İlan Kurumu, basın infaz kurumun dönüştü. Gazeteci kimliğini özgürce kullanacaktır, yazacaktır. Her düşünceye saygı göstermek her CHP’linin görevidir. Üç, bütçe konuşmasında tirajların bağımsız kuruluşlarca belirlenmesi ve ilanların buna göre verilmesini söyledim; yapmıyorlar. Havuz medyası her kanaldan besleniyor. En büyük kaynağı beşli çete. Beşli çetenin varlık nedeni havuz medyası. Geliyor gelmekte olan. Beşli çeteyi bulacağı ve yakalayacağız onları. Bir kanun teklifi getirmişler, bunlar yetmiyormuş gibi özgür medyayı susturmak için başka arayışlara giriyorlar. Bu ülkenin gençleri doğruları görecektir. Ben bu ülkenin gençlerine katıksız güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sözlerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Bahçeli demiş ki ’DNA testi yaptırsın’. Diyorum ki birlikte yaptıralım kimin ne olduğu ortaya çıksın. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl insanların şerefiyse, benim kimliğim de benim şerefimdir" şeklinde konuştu.

Başörtüsü kanun teklifi ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Bir helalleşme çağrısı yaptım. Uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaya çalışıyorum. Bu yaraları kanatanlar oy devşirmek ve koltuğunu korumak isteyenlerdir. Devlet artık bu yaraları kapatmak zorundadır. Ben, ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya and içtim. Birileri ’Aday kim, kavga mı var, tartışma mı var’ diye uğraşsın. Emin olun geliyoruz... Saray beni iyi dinlesin; kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Kanun teklifimizi veriyoruz. Artık kanunu çıkaralım artık bu çağdışı tartışma bitsin" diye konuştu.