Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Bartın’ın Amasra ilçesine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Bartın’ın Amasra ilçesine geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Amasra ilçesine geldi. Maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilgi alan heyet, daha sonra kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Grup Başkanvekili Engin Altay, “Hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Daha sonra bizler de ayrı ayrı cenaze törenlerine katılarak cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız. Ulusumuzun başı sağ olsun. Bu son olsun diyoruz. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem de tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması hususunda hem meclis hem de yürütme organı olarak daha yüksek duyarlı bir şekilde hareket eder diye umuyoruz” diye konuştu.