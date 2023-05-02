CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenevinde çalışan emekçilerin olduğunu belirterek, “Onlar memur da değil, taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler. Bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın, hepsinin hakkını ve hukukunu koruyacağım. Taşeron işçilerinin tamamını kadroya alacağız. Hiç endişe etmesinler” dedi.

Ağrı’dan Van’a özel uçak ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ferit Melen Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Daha sonra seçim otobüsüyle mitingin yapılacağı Beşyol Meydanı’na gelen Kılıçdaroğlu, burada toplanan kalabalığa hitap etti. HDP’nin de desteklediği mitinge hemşehrilik sözü isteyerek çıkan Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Erciş’te ilkokulu okuduğunu ifade ederek, “Erciş’te okula başlarken müzik dersinde öğrendiğimiz ilk türkü de ‘Ordu’nun dereleri’ olmuştu. Ama Ordu nerede bilmiyorduk. Şimdi bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kenti Vanlı olmaktan son derece mutluyum. Dünya kadar sorun var biliyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse ötekileştirilmeyecek, hiç kimse inancından ve kimliğinden dolayı ötekileştirilmeyecek. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır ve başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim. Yuh çekmeyin gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz, bunları beraber emekli edeceğiz. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık gayrılık, bize bir şey vermiyor. Biz beraber olacağız. Bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi’nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman eleştirmişlerdi. Gölün adını bilmiyor dile, ama benim Erciş’te okula başladığımı bilmiyorlardı. Van Denizi’nin, Van’ın ne kadar güzel olduğunu bilmez miyim” dedi.

“Belediyeden atılan 306 kardeşimiz var, geldiğimizde tamamını görevlerine iade edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nerede bir adaletsizlik varsa, adaletsizlikle mücadele etmek boynumun borcudur. Çünkü devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur, bereket, kardeşlik olmaz, adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksul olur. Hiç meraklanmayın 5’li çete malı alıp yurt dışına götürdü. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Sizden çalınan paraların tamamını alacağım bu ülkeye getireceği. Bu 5’li çete diyor ki acaba Kılıçdaroğlu’nun ayağını nasıl kaydırırız. Acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız. Onun peşindeler. Onlar yandaşlarına, paralarına, saraylara güveniyorlar ben ise sadece halka güveniyorum.”

Öğretmenevlerinde çalışan emekçilerin de olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Onlar memur da değil, taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler. Bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın, hepsinin hakkını ve hukukunu koruyacağım. Taşeron işçilerinin tamamını kadroya alacağız. Hiç endişe etmesinler. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda öğretmen olacak. Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi bunu yapacağız. Başka bir haksızlık da puan alıp sözlüde elenenler var. Sözlü sınavı kaldıracağım. Kim kazandıysa atayacağım. Senin kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakıp sözlüde eleyeceğim. KHK’lıları da çözeceğim. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de seçim çalışması sırasında yakınlarını kaybeden Emine Şenyaşar olayına da değinen Kılıçdaroğlu, “8 savcı değiştirdi. Korkularında dava aç diyorlar. Gidip Emine Şenyaşar ile kucaklaştım. 9. savcı davayı açtı. Davaların her aşamasını izliyorum, adalet yerine gelinceye kadar” diye konuştu.

Önce İran dedi, sonra düzelterek Van dedi

Van’ın bölge itibariyle bu bölgenin kilit taşlarından birisi olduğunu da kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bu bölgenin İran ile olan ilişkisi, İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar İran’a gelmeli, Van’a gelmelidir. Bu yapılacak, bunu göreceksiniz. Bütün bu ovalar bereketli ovalara dönüşecek. Özel ekonomi bölgesi ilan edilecek. Onlar 5’li çetelere hizmet ettiler, ben vatandaşlara hizmet edeceğim. ‘Çalıyorlar ama iş yapıyorlar’ diyorlar, yaptığı iş nasıl çalıştıklarını gösteriyor. Asla asla çalmayacağız, vatandaşa hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya bekliyorum onlar da söylesinler kul hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz, ama söylemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Saraylarda oturmaya alışık değilim, Mustafa Kemal’in Çankaya’sına gideceğim. Halktan birisiyim ve halktan birisi gibi yaşamaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

2011 yılında deprem olduğunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Buraya geldim 1 gece kaldım. Depremzedelerle buluştum, hala 100’e yakın aile barakalarda kalıyor. Eşim gelip onlarla görüştü. Söz veriyorum seçildikten sonra o ailelere gideceğim. Bütün sorunlarını çözeceğim sonra helallik isteyeceğim” dedi.

Zafer işareti yapan eşi Dilek İmamoğlu ile platforma çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin de (Yeşil Sol Parti) destek verdiği ve sık sık ‘Başkan Selo’ sloganlarının atıldığı mitingin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Van’dan ayrıldı.