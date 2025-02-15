CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı ile çok kısa sürede yeniden kurumlarıyla, kurallarıyla, hukukun üstünlüğü ile, bağımsız yargısı ile, güçlü parlamentosu ile yepyeni demokratik bir sistem kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Salihli ilçesini ziyaret ederek temaslarda bulundu. İlk olarak Salihli Belediyesini ziyaret eden Özel, ardından partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığı önünde konuşma yapan Özel, "Şimdi genel seçimlere gidiyoruz. Bugün Manisa belediye başkanlarının performanslarının, karnelerinin sunumu var. Ne durumdayım biliyor musun? Ne durumdayım? Oğlunu, kızını okula yollamış, karne günü bütün notlar beş pekiyi, aferin, takdirname ile geliyor çocuk. O durumdayım. Manisa memnun, Salihli memnun, yüzler gülüyor, ilçeler memnun ama bunu sürdüreceğiz. Beni en iyi Manisalı belediye başkanlarım anlıyor. Neden? 2014’te dört belediye kazandık. Balkonlarında, Alaşehir‘deki balkonda, Akhisar’da bir seyyar aracın üzerinde, sesli bir aracın üzerinde ya da Saruhanlı‘da parkın önünde ne konuştuysam bu seçim akşamı onu konuştum ben. ‘Bu bir zafer değil, bir görev’ dedim. ‘Kimseyi küstürmeyeceğiz’ dedim. ‘Davul çalıp da yendiklerimizi mahcup etmeyeceğiz, küçük çocukların uykusunu kaçırmayacağız, herkesi kucaklayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bu dört belediye yarın 14 belediye olacak’ dedim. 14 olmadı, yanıldım. 15 oldu arkadaşlar, 15 oldu. O yüzden bu seçim akşamı söylediklerim, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi girdiği ilk genel seçimden de, ilk yerel seçimde olduğu gibi birinci parti çıkacak, iktidar olacak’ dedim. Şimdi o yolda hep beraber ilerliyoruz" dedi.

"Türkiye’nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin aday belirleme sürecinde ön seçime girmeyeceği söylemleriyle ilgili konuşan Özel, "Bu süreçte Mansur Yavaş Başkanımla, Ekrem Başkanımla bir araya geldik, konuştuk. Mansur Başkan ‘Ön seçimde birbirimizle rekabet ister istemez, biz değil ama taraftarlarımız bir şeyler yazar çizer, partiye yük olur. Ben ön seçime girmeyeyim, ön seçimin sonucuna saygı duyayım, görev düşerse görev yapayım, düşmezse zaten seçim kazanılıyorsa mutlu olayım. Ama ben her zaman partinin emrindeyim ve ne durum olursa olsun, parti kazanması için destekse destek veririz. Bana ihtiyaç olursa da hasarsız ve çalışan bir şekilde mutlaka burada bulunuruz’ dedi. Ekrem Başkanımız da ona tam bunu destekleyen sözler söyledi. Ben aynı şeyi söyledim ve Türkiye’nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik. Hep birlikte karşınıza anlaşarak, el ele, omuz omuza çıktık. Buradan ben Manisa’da sürekli Türkiye’nin dört bir yanından Manisalıların selamını alıyorum. Burada da birçok arkadaş selam söyledi. Selamlarınızı buradan Ekrem İmamoğlu‘na ve Mansur Yavaş‘a yürekten alkışlarla iletiyorum. İstedikleri kadar saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda o sandık gelecek. O sandıkta bir kez daha tek adam rejimi değil, demokrasi tercih edilecek. Güçlü bir Meclis tercih edilecek ve Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı ile çok kısa sürede yeniden kurumlarıyla, kurallarıyla, hukukun üstünlüğü ile, bağımsız yargısı ile, güçlü parlamentosu ile yepyeni demokratik bir sistem kuracağız, Türkiye’yi tekrar rayına oturtacağız ve gösterilen istikamete zenginleşen ülkelerin peşine gidip onları aşacağız, Türkiye’deki herkesin, Salihli’deki herkesin yüzünü güldüreceğiz. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi bana verdiğiniz bütün destekler için, milletvekillerimize verdiğiniz destekler için, belediye başkanlarımıza verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Benim güvencem Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür, Cumhuriyet Halk Partililerdir, Salihlililerdir" dedi.

Özel, Salihli ziyaretinde ayrıca Salihlili muhtarlar ve ilçe belediye başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.